14 школьников, 7 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 240 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 193 случая ОРВИ, 15 пневмоний и 26 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 7 работников образования;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников банков;

- 7 работников с/х предприятий;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 8 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник гостиницы;

- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 14 учащихся;

- 7 студентов (БФУ, КМРК, РАНХиГС, МФЮА, колледж предпринимательства);

- 47 неработающих.