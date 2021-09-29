14 школьников, 7 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 240 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 193 случая ОРВИ, 15 пневмоний и 26 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 7 работников образования;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников банков;
- 7 работников с/х предприятий;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 8 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник гостиницы;
- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 14 учащихся;
- 7 студентов (БФУ, КМРК, РАНХиГС, МФЮА, колледж предпринимательства);
- 47 неработающих.