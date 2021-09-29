Клиенты Tele2 останутся на связи при нуле: Telegram и Viber теперь в «SOS-пакете»

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Многим знакома ситуация, когда нет возможности быстро пополнить счет мобильного телефона и внести абонентскую плату по тарифу. При этом нужно срочно связаться с человеком или добраться до места назначения. Теперь в подобных обстоятельствах клиенты Tele2 не останутся без связи и смогут отправить сообщение или уточнить маршрут на карте. Никаких услуг специально подключать не потребуется – «SOS-пакет» активируется автоматически, когда на счете пользователя недостаточно средств для списания платы за тариф.

Выбор ресурсов для расширения возможностей абонентов очевиден. Telegram – наиболее динамично растущий мессенджер, с начала года число его пользователей среди клиентов Tele2 и объем трафика в приложении выросли более чем на 30%. На втором месте по приросту – Viber.

Для пользователей тарифов с ежемесячной абонентской платой услуга «SOS-пакет» действует 3 дня, с посуточной – 1 день. Опция работает на всех открытых к подключению тарифах линейки «Мой Tele2», а также «Везде онлайн», «Премиум», «Безлимит» и «Игровой». «SOS-пакет» активируется автоматически и предоставляется бесплатно. Подробнее об услуге на sos.tele2.ru.

Интересы клиентов Tele2 защищены в самых разных аспектах пользования связью. Так, если клиент внес абонентскую плату, доступ к оплаченным услугам сохраняется до конца периода независимо от баланса. Тем самым исключается ситуация, когда абонент не может использовать свой оплаченный пакет услуг при минусовом балансе.

– Мы продолжаем развивать наиболее востребованные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов удобнее и проще, – прокомментировал Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2. – При невозможности быстро пополнить счет пользователи нашей сети могут быть спокойны – они не окажутся в затруднительном положении. Мы уже не первый год меняем правила телекома. Вопреки сложившимся на рынке практикам сохраняем доступ к самым важным сервисам, даже если на счете закончились средства.