В Светлогорске пьяный уголовник повредил чужой автомобиль

В Светлогорске полицейские задержали мужчину, повредившего чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29-летний житель Светлого проходил мимо автомобиля «Фольксваген Поло» и повздорил с владельцем транспорта. Свою агрессию мужчина направил на машину. Он стал пинать её и колотить кулаками. В итоге повредил переднее и заднее крылья автомобиля с правой стороны, ущерб составил 13 тысяч рублей.

Задержанного поместили в спецприемник. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и неправомерное завладение автомобилем Свои действия он объяснил большим количеством спиртного в организме. На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».