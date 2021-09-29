В центре Калининграда построят променад

. Фото: Александр Подгорчук

Власти планируют обустроить прогулочную зону вдоль Паркового ручья в Калининграде. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда - Калининград» рассказал советник губернатора Вячеслав Генне.

Будущий променад хотят протянуть от бывшего кафе «Сказка» (перекресток проспекта Мира и улицы Колоскова) через Центральный парк.

- Нет задачи получить там какую-то урбанизированную территорию. Мы хотим, чтобы можно было очень комфортно, транзитом через вот эту роскошь в центре города пройти в сторону Певческого поля и дальше подняться наверх, - объяснил Вячеслав Генне.

По словам советника губернатора, при создании променада будут использоваться экологичные материалы. Правда, сначала предстоит привести в порядок берега самого ручья - сейчас русло завалено деревьями.