Двухъярусный мост скоро может получить дублера Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде начинается строительство дублера двухъярусного моста. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

- У нас заключен контракт на выполнение строительных работ автомобильного моста, - начала Дятлова. - Подрядчик разворачивает мощности. Первое, что нужно сделать, - это опоры, свайное основание под мост. В этом проекте также большое количество переносов коммуникаций: это и линии электропередачи, и газопровод, и водоводы. Собственно, сейчас именно такие подготовительные работы проводит подрядчик.

Дятлова также сообщила, что комитет муниципального имущества мэрии осторожно занимается расселением дома № 50-52 на улице Галицкого.

- Работают в плановом порядке. Есть часть семей, которые уже взяли денежные средства после оценки их жилья. Сейчас администрация готовит исковые заявления, и мы переходим на площадку суда. Как я уже говорила, в ходе судебного разбирательства будет назначена независимая экспертиза. Если будет изменена оценка, то мы в полном объеме выплатим денежные средства.

Сколько именно семей согласились на условия мэрии и покинули свои квартиры, глава администрации не сообщила.