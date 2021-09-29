Антон Алиханов отказался от мандата депутата Госдумы

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Губернатор Антон Алиханов отказался от мандатов депутата облдумы и Госдумы РФ. Об этом пишет ТАСС.

Мандат депутата Госдумы после отказа Алиханова перейдет бизнесмену Андрею Горохову.

На прошедших 17-19 сентября выборах Антон Алиханов возглавлял региональную группу «Единой России», а также партийный список ЕР на выборах депутатов Калининградской областной думы.

Напомним, «Единая Россия» в Калининградской области на выборах в Госдуму набрала 41,15% голосов избирателей. На выборах в облдуму - 38,95%.