В Гурьевске - 32 случая, в Советске - 21: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 240 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 57 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 13,

Нестеровский городской округ – 3,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ - 5,

Гвардейский городской округ - 6,

Пионерский городской округ – 6,

Полесский городской округ – 10,

Гурьевский городской округ - 32,

Правдинский городской округ - 6,

Гусевский городской округ – 10,

Светловский городской округ - 7,

Зеленоградский городской округ - 13,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ - 6,

Славский городской округ – 4,

Советский городской округ - 21,

Ладушкинский городской округ – 4,

Мамоновский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 16,

Янтарный городской округ – 1.