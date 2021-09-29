В Гурьевске - 32 случая, в Советске - 21: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 240 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 57 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 13,
Нестеровский городской округ – 3,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ - 5,
Гвардейский городской округ - 6,
Пионерский городской округ – 6,
Полесский городской округ – 10,
Гурьевский городской округ - 32,
Правдинский городской округ - 6,
Гусевский городской округ – 10,
Светловский городской округ - 7,
Зеленоградский городской округ - 13,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ - 6,
Славский городской округ – 4,
Советский городской округ - 21,
Ладушкинский городской округ – 4,
Мамоновский городской округ – 8,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 16,
Янтарный городской округ – 1.