В среду, 6 октября, в Калининграде проверят сирены

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В среду, 6 октября, в Калининграде будет произведена проверка работоспособности региональной автоматизированной системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

В 10.40 утра в городе будет произведено кратковременное включение уличных сирен с передачей речевого сообщения в местах с массовым пребыванием населения.

Кратковременное звучание сигнала сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.