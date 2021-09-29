В Чкаловске на месяц закрывается сквозное движение по ул. Жиленкова

В микрорайоне Чкаловск с 25 октября по 25 ноября закрывается сквозное движение транспорта по ул. Жиленкова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Движение транспорта будет закрываться поэтапно:

- ул. Жиленкова на участке от ул. Т. Кабилова до ул. Лейт. Калинина;

- ул. Т. Кабилова на участке от дома № 2 по ул. Мира до ул. Жиленкова.

На время перекрытия изменяются схемы движения автобусов по микрорайону:

- автобусный маршрут № 23 (в сторону центра) - по ул. Лукашова, ул. Планерной, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - согласно существующей схеме движения;

- автобусные маршруты № 31, 36, 72 (в сторону центра) - по ул. Лукашова, ул. Лейт. Калинина, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - согласно существующей схеме движения.