В Калининграде началась реставрация скульптур королей

Специалисты приступили к реставрации скульптур королей. Фото: Музей Мирового океана.

До конца этого года в Калининграде будут отреставрированы скульптуры королей и пяти гербов на фасаде объекта культурного наследия «Королевские ворота». Об этом сообщает Музей Мирового океана (Королевские ворота – важная составляющая музейного комплекса).

- Вопрос о выделении федеральных субсидий на эти цели был рассмотрен положительно в Министерстве культуры РФ. После проведения конкурса определился подрядчик. Ремонтно-реставрационные работы с пятилетней гарантией выполнит питерская организация «Реставрационная Мастерская «Наследие», - рассказали в музее.

Реставрационные работы уже начались.

- Установлены строительные леса, идет подготовка скульптур к реставрации. Мы увидим восстановленный фасад памятника культуры, каким он был 15 лет назад, когда Королевские ворота были торжественно открыты к 750-летнему юбилею города, после уникальной по сложности и срокам реставрации, - уточнили специалисты.