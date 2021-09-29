Оборудование уже используется для реабилитации детей после перенесенных заболеваний. Фото: Правительство Калининградской области

В детской областной больнице Калининграда появилось новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На его закупку направлено более 5 миллионов рублей, из которых 90 процентов – средства Евросоюза, 10 – детской областной больницы, - уточнили в правительстве. – Это стало возможным благодаря участию больницы в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Литва – 2014-2020».

Реализация проекта по внедрению инновационных методов лечения с помощью нового оборудования началась еще в 2019 году. Среди организаторов – не только детская областная больница, но и учреждения здравоохранения Литвы - центр отдыха и реабилитации «Пушинас» и центр здравоохранения Паланги.

Заведующая физиотерапевтическим отделением детской областной больницы Ирина Бабаянц отметила, что современное оборудование, которое больница получила в рамках проекта, позволяет эффективно и качественно помогать большому количеству детей.

- Массаж, парафинотерапия, магнитотерапия значительно сокращают сроки восстановления после травм. Есть возможность оказывать поддерживающую терапию детям с хроническими патологиями опорно-двигательного аппарата, - отметила Бабаянц.

Кроме этого, в учреждении созданы две специализированные комнаты – сенсорная психологическая и зона физической реабилитации.