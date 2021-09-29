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Спорт29 сентября 2021 21:58

Главный тренер «Балтики» подал в отставку

Евгений Калешин объявил об этом после сегодняшнего матча
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Евгений Калешин возглавлял команду с 2019 года.

Евгений Калешин возглавлял команду с 2019 года.

Фото: fc-baltika.ru

В среду, 29 сентября, калининградская «Балтика» проиграла на выезде «Текстильщику». Маьч завершился со счетом 3:2, после чего главный тренер балтийцев объявил о своей отставке.

- Работа моего тренерского штаба в Калининграде закончена, - сообщил Евгений Калешин на послематчевой пресс-конференции. – К сожалению, нам не удалось переломить отрицательную тенденцию, которая сложилась в этом сезоне.

Пост главного тренера «Балтики» Калешин занял в январе 2019 года. Под его руководством команда провела 102 матча, в которых одержала 44 победы. По итогам прошлого сезона-балтийцы заняли 5-е место.

После сегодняшнего поражения «Балтика» располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

Сменщиком Евгения Калешина СМИ называют бывшего тренера «Нижнего Новгорода» Роберта Евдокимова.