Ежегодно в Калининграде более 350 детей из разных российских регионов получают высокотехнологичную кардиопомощь

В Калининграде детские омбудсмены из разных российских регионов обсудили вопросы защиты прав ребенка на охрану здоровья. Фото: Правительство Калининградской области

Ежегодно в федеральном Центре высоких медицинских технологий Калининграда высокотехнологичную помощь получают более 350 детей. Об этом заявил заведующий детским кардиохирургическим отделением ЦВМТ Вячеслав Белов, выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

- Более половины - дети из самых разных регионов России, - отметил Вячеслав Белов.

Координационный совет уполномоченных по правам ребенка Центрального и Северо-Западного федеральных округов в правительстве Калининградской области обсудил вопросы защиты прав ребенка на охрану здоровья. Анализируя результаты мониторинга состояния здоровья детей в СЗФО, председатель координационного совета Ольга Смирнова назвала самые распространенные на сегодняшний день проблемы.

По словам Смирновой, чаще всего болезнями поражаются органы дыхания, зрения и желудочно-кишечного тракта. Также дети нередко получают травмы, появилась тенденции к снижению у многих слуха.

- Специалисты связывают такие отклонения от нормы с активным использованием девайсов и гаджетов, в том числе наушников, - цитирует пресс-служба правительства Ольгу Смирнову.