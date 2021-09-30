В Калининграде ищут мужчину, самовольно покинувшего больницу еще в июле

В Калининграде волонтеры приступили к поиску Эдуарда Апатова. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» в социальных сетях сообщают о поиске 56-летнего Эдуарда Апатова.

- Пропал человек! - говорится в сообщении. - Апатов Эдуард Евгеньевич, 56 лет, Калининград. Рост – 167 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, седые волосы.

В отряде рассказали также, что еще 8 июля 2021 года Эдуард Апатов самовольно покинул больницу скорой медицинской помощи в Калининграде и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Телефоны горячей линии отряда:

- 508-038,

520-444 инфорг (бесплатный звонок).