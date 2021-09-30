В Калининграде ИТ-индустрия «находится в фазе диссонанса»

На ИТ-специальности в организациях среднего профессионального образования Калининградской области еще свободны 44 бюджетных места. Фото: Правительство Калининградской области

Министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль, оценивая итоги приемной кампании в сузах и вузах региона, заметил «диссонанс».

- ИТ-индустрия находится в фазе диссонанса, - цитирует министра пресс-служба регионального правительства. - С одной стороны, она активно развивается, с другой – страдает от нехватки квалифицированных кадров.

По данным правительства, в этом году на ИТ-специальности поступило более 750 человек. На конец сентября регион на 95 процентов выполнил контрольные цифры приема.

Так, в вузы поступили 500 человек. Конкурс в эти учреждения составил в среднем 10 человек на место, несмотря на увеличение в полтора раза количества бюджетных мест по ИТ-специальностям в 2021 году.

На ИТ-специальности в организации среднего профессионального образования Калининградской области зачислено более 250 абитуриентов.

- 44 места остались свободными, приемная кампания в этих учреждениях продолжится до 28 ноября 2021 года, - рассказали в правительстве.

Руководитель ведомства подчеркнул, что совместно с региональным минобразования необходимо разработать меры для нивелирования ситуации возникновения невостребованных мест в организациях среднего профессионального образования в рамках приемной кампании 2022 года.

В министерстве напомнили, национальная программа «Цифровая экономика» предусматривает ежегодное наращивание бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах страны, а к 2024 году этот показатель планируется увеличить в 2,5 раза. В 2021 году в БФУ имени Канта, а также в Калининградском государственном техническом университете количество бюджетных мест выросло в полтора раза.