На ул. Судостроительной в Калининграде демонтируют мост через реку

На месте моста построят трубопереезд. Фото: мэрия Калининграда

Очередной этап ремонта улицы Судостроительной стартует раньше плана. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, предстоит демонтаж мостика через реку Товарную и устройство на его месте трубопереезда. Движение транспорта по Судостроительной закрывается на участке от дома № 138 «А» до Батальной.

- Работы решили начать 2 октября, чтобы в выходные минимизировать неудобства для жителей района и «обкатать» объезды автобусов, - объяснили в мэрии.

Для организации объездов уже проложили временную дорогу по пустырю у домов №1 и 3 улицы Олега Кошевого, а также привели в порядок проезд с Кошевого на Аллею смелых (ориентир - АЗС «Балтнефть» и фитнес-клуб «VIVA»).

На время выполнения работ изменятся автобусные маршруты №1, №3, №30, №39 и №72. О том, как пойдет транспорт, можно узнать на сайте мэрии.