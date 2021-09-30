120 школ, больниц и детсадов в Калининграде подключили к отоплению

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В пятницу, 1 октября, в Калининграде начинается отопительный период. Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее тепло получили городские объекты социальной сферы. К 30 сентября с отоплением были уже 120 учреждений, включая школы, больницы и детские сады.

Городские власти напоминают, что за подачу тепла в жилые дома отвечают управляющие компании, специалисты которых должны вовремя открыть запорную арматуру и выполнить переключение схем теплоснабжения в теплопунктах, а также устранить воздушные пробки во внутридомовых системах отопления.

При возникновении задержки появления тепла в батареях более чем на сутки с начала отопительного периода или неравномерности прогрева радиаторов внутри квартир собственникам следует обращаться в аварийные службы своих управляющих организаций.