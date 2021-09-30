В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 30 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 30 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Тельмана, 83-85;

ул. Некрасова, 26;

ул. Ленинградская, 48;

ул. Краснокаменная, 12, 12а, 23, 23а;

ул. А. Невского, 14, 80-88а, 99-105, 107-115, 119а, 121а, 137-143, 143а, 164, 174, 181-183;

ул. Л. Толстого, 11-13;

ул. Достоевского, 2-6, 7, 12;

ул. М. Борзова, 93а, 93б, 93в, 95 (д/с № 122), 97-99, 103, 103а, 103б, 105а;

Каштановая аллея, 145а, 147 (шк. № 50), 151-155, 157;

ул. Олимпийская, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

ул. Куйбышева, 2, 15, 17-27, 29-33, 35-39, 41-51, 53, 55-65, 65а, 67-77 ,79-89, 91.

До 17 часов холодное водоснабжение отключено на ул. Краснокаменная, 15, 23- 23а, 25а, 28, 32, 33, 12, 11, 12а, 14, 16, 18, 20, 13, 15а-е, 17а-е, 12б, 21, 21а, 25, 25б, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33а, 35, 40-42, 44, 44а, 52, 46, 48, 48а, 28в, 28а, 38а-ж, 38и-л, 40а-д, ул. Арсенальная, 1, 3, 4, 7, 7а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 15, 14, 16, 18, 21.