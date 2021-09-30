В Калининграде собираются построить микрорайон с 17-этажными домами

Визуализация будущего квартала на Невского-Арсенальной Фото: предоставлено застройщиком

В Калининграде между улицами Арсенальной и Невского собираются построить микрорайон на шесть с половиной тысяч человек. Об этом в среду, 29 сентября, объявили на градостроительном совете в правительстве области. Как сообщил архитектор Илья Соловьев, нанятый застройщиком ЗАО «ДСП», максимальная высотность домов будет достигать 17 этажей (таких домов будет три). Всего же планируется застроить территорию площадью 14 га. Проект обсуждался на совете во второй раз, так как экспертов напугало количество высоток (их было больше).

- После замечаний максимальная высота составила 48,5 метра, - заявил Соловьев. - Было 17 этажей, стало еще 15, 12 и 10.

Благодаря доработке фасадов, по словам архитектора, удалось создать «сомасштабную и комфортную для человека застройку».

Всего же в микрорайоне планируется построить 8 жилых кварталов из 26 многоквартирных жилых домов на 4505 квартир.

Эксперты сошлись на том, что квартал будет катастрофой для транспортной и социальной инфраструктуры северной части города.