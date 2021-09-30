27 школьников, 17 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 201 случай ОРВИ, 20 пневмоний и 24 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 48 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 12 работников образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник охранного предприятия;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 2 сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;

- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 6 воспитанников д/с;

- 27 учащихся;

- 17 студентов (БФУ, КМРК, РАНХиГС, колледж предпринимательства, музыкальный колледж им. Рахманинова, Гусевский политехнический техникум, Прибалтийский судостроительный техникум, Калининградский институт управления);

- 29 неработающих.