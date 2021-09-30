27 школьников, 17 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 245 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 201 случай ОРВИ, 20 пневмоний и 24 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 48 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 12 работников образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник охранного предприятия;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 2 сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;
- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 6 воспитанников д/с;
- 27 учащихся;
- 17 студентов (БФУ, КМРК, РАНХиГС, колледж предпринимательства, музыкальный колледж им. Рахманинова, Гусевский политехнический техникум, Прибалтийский судостроительный техникум, Калининградский институт управления);
- 29 неработающих.