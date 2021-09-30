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Происшествия30 сентября 2021 12:37

В Калининграде завели уголовное дело на водителя, врезавшегося в остановку на ул. Невского

В результате аварии пострадали два человека
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело против водителя, наехавшего на остановку с людьми. Напомним, в минувший понедельник, 27 сентября, 49-летний водитель кроссовера «Рено Каптюр» на улице Александра Невского выехал на тротуар и въехал в остановку, где в этот момент находились мама с сыном.

Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы: женщина - в БСМП, 8-летний мальчик - в детскую областную больницу.

Как сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».