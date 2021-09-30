В Калининграде завели уголовное дело на водителя, врезавшегося в остановку на ул. Невского

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело против водителя, наехавшего на остановку с людьми. Напомним, в минувший понедельник, 27 сентября, 49-летний водитель кроссовера «Рено Каптюр» на улице Александра Невского выехал на тротуар и въехал в остановку, где в этот момент находились мама с сыном.

Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы: женщина - в БСМП, 8-летний мальчик - в детскую областную больницу.

Как сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».