В Калининграде задержали воров, пытавшихся разобрать на металлолом плавучий кран

Ночью в полицию Калининграда поступило сообщение, что несколько человек проникли на территорию предприятия и ломают детали двухэтажного плавучего крана, стоящего на Преголе.

Прибывшие на место сотрудники ППС задержали четверых человек в возрасте до 20 лет, которые пытались снять мотор с крана и сдать его в пункт приема металла.

Предприятию был нанесен ущерб в размере 10 тысяч рублей, так как некоторые детали подозреваемые все-таки успели сломать, пытаясь открыть крышку мотора.

На задержанных завели уголовные дела.