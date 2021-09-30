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Общество30 сентября 2021 13:45

В Калининграде задержали воров, пытавшихся разобрать на металлолом плавучий кран

На задержанных завели уголовные дела
Виктор Сергеев
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Ночью в полицию Калининграда поступило сообщение, что несколько человек проникли на территорию предприятия и ломают детали двухэтажного плавучего крана, стоящего на Преголе.

Прибывшие на место сотрудники ППС задержали четверых человек в возрасте до 20 лет, которые пытались снять мотор с крана и сдать его в пункт приема металла.

Предприятию был нанесен ущерб в размере 10 тысяч рублей, так как некоторые детали подозреваемые все-таки успели сломать, пытаясь открыть крышку мотора.

На задержанных завели уголовные дела.