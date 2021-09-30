Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 245 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 138 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Нестеровский городской округ – 2,

Озерский городской округ – 6,

Балтийский городской округ - 3,

Гвардейский городской округ - 5,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ - 8,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ - 9,

Зеленоградский городской округ - 4,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ - 5,

Славский городской округ – 5,

Советский городской округ - 9,

Мамоновский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 5,

Черняховский городской округ – 9,

Янтарный городской округ – 3.