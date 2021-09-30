Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 245 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 138 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Нестеровский городской округ – 2,
Озерский городской округ – 6,
Балтийский городской округ - 3,
Гвардейский городской округ - 5,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ - 8,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ - 9,
Зеленоградский городской округ - 4,
Светлогорский городской округ – 5,
Краснознаменский городской округ - 5,
Славский городской округ – 5,
Советский городской округ - 9,
Мамоновский городской округ – 3,
Неманский городской округ – 5,
Черняховский городской округ – 9,
Янтарный городской округ – 3.