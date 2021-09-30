В Калининграде полицейские задержали «конфетных» воров

В Калининграде полицейские задержали двоих мужчин, которые украли дорогостоящие сладости из торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В торговом центре на улице Киевской двое мужчин взяли с полки 38 упаковок конфет на общую сумму 8 тысяч рублей и скрылись. Злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения, а полицейские узнали мужчин на видео, так как ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей и неоднократно были судимы за кражи, грабежи и уничтожение документов. Свою добычу воры продали на улице по сто рублей за упаковку.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».