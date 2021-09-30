Пляжи Зеленоградска - вне конкуренции: где отдыхали российские туристы в Калининградской области

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В 2021 году число российских путешественников, приехавших на летний отдых в Калининградскую область, выросло более чем в 3 раза по сравнению с пандемийным 2020 годом. Однако несмотря на значительно увеличившийся турпоток приморских городов, центром притяжения остался Калининград. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив с помощью BigData обезличенные данные об активности абонентов с июня по август 2021 года.

Чаще всего регион летом посещали жители Москвы и Московской области. На втором и третьем местах – абоненты оператора из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Замыкают топ-5 туристы из Самарской и Свердловской областей.

Специалисты отметили, что Калининград посетили порядка 35% приезжих. Остальные гости предпочли провести свой отпуск у моря. Наиболее популярными стали пляжи Зеленоградска: число туристов по сравнению с прошлым годом здесь выросло почти в пять раз. После них идут пляжи Светлогорска и Янтарного. Гораздо меньше были востребованы Пионерский и Балтийск.

«Мы регулярно модернизируем нашу инфраструктуру и были готовы к такому наплыву туристов. Также в начале лета мы поставили в Янтарном мобильную базовую станцию, которая обеспечивала отдыхающих и местных предпринимателей связью и сверхбыстрым мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/с весь сезон. Отмечу, что МегаФон пятый год подряд становится лидером по скорости мобильного интернета в стране, согласно данным международной компании Ookla. Только за год средняя скорость интернета в регионе увеличилась с 31,55 Мбит/с до 38,63 Мбит/с», – отметил директор калининградского отделения МегаФона Сергей Лихобабин.

В свою очередь большинство жителей области предпочитают уезжать летом в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Чуть менее популярными стали столица и Подмосковье, а также Нижегородская область. Замыкает топ-5 популярных у калининградцев российских направлений Мурманская и Свердловская области.

Выезжали калининградцы и за границу. Из-за смягчения ограничений самым востребованным направлением стала Турция, хотя до пандемии в 2019 году она была на пятом месте. С третьего на второе место поднялась Литва. Также жителям области удалось отдохнуть в Беларуси, США и Германии. А вот соседняя Польша опустилась с первой до шестой строчки рейтинга.

Есть среди калининградцев и те, кто не побоялся дальних расстояний и смог посетить этим летом экзотические места. Чуть более 1% побывали на Барбадосе, Багамских островах, в Эквадоре, Гане и Колумбии.