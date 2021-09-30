Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли первенство мира

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Мексике прошло первенство мира по волейболу среди юниоров. Сборная России выиграла восемь матчей подряд, праздновав победу в 24 партиях из 26 сыгранных.

В составе отечественной дружины выступили и представительницы системы подготовки волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область». Блокирующая Анастасия Жаброва заработала десять очков, а доигровщица Анастасия Капралова стала одной из самых стабильных, набрав по итогу всех матчей 89 баллов.

В финале россиянки переиграли сверстниц из Италии со счётом 3:0. Кроме того, оказались сильнее команд Словакии, Болгарии, Бразилии, Аргентины, Пуэрто-Рико, Польши и Сербии.