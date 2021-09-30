Оперштаб: В Калининградской области введут новые антиковидные ограничения

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В четверг, 30 сентября, в Калининграде состоялось заседание регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

- Дополнительные ограничения будут введены, но большинство из них знакомы по прошлому году пандемии, - сообщил руководитель пресс-службы областнгого правительства Дмитрий Лысков. - Введение мер не будет резким - мы безусловно дадим возможность и представителям бизнеса и жителям региона подготовиться.

О том, какими будут новые меры, пока не сообщается. Постановление правительства области еще готовится и будет опубликовано в ближайшие сутки.

- Хочу отдельно отметить , что если количество ежедневно заболевших не снизиться мы будем вынуждены в ближайшее время на некоторый период ограничить оказание плановой амбулаторной медицинской помощи. Это не скажется на экстренной помощи и работе стационаров, - уточнил Дмитрий Лысков.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Калининградской области продолжается ухудшаться. За последние сутки заразились 245 человек, что стало антирекордным показателем за все время пандемии.