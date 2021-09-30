В Калининграде семейная пара оплатила алкоголь чужой картой

Злоумышленники, которых разыскивает полиция Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскивает пару за покупки, приобретенные по чужой банковской карте. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 10 сентября около 11 часов мужчина и женщина купили алкоголь в нескольких магазинах на Советском проспекте, предположительно используя чужую банковскую карту.

На данный момент ОМВД России по Центральному району Калининграда устанавливает их личности.

- Действия пары попали на камеры видеонаблюдения одной из торговых точек, - добавляет пресс-служба. - В случае если Вы узнали разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам 552-202, 552-098, 552-092, 89506777869. Конфиденциальность гарантируется!