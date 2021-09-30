«Это штука небезопасная!» в Калининграде на Авито продают джинна в бутылке

Джинн в бутылке Фото: Авито.

В Калининграде на продажу выставили джинна в бутылке. Как утверждает продавец по имени Владимир, который хочет за свой товар 50 тысяч рублей, в бутылке «запечатан дух, способный исполнить одно желание».

- Возможно вернуть любимого человека, привлечь удачу и деньги в дом, - говорится в сообщении.

Корреспондент «Комсомолки» сначала решил, что Владимир поставил объявление ради забавы, но оказалось, что мужчина не шутит.

- Бутылку привезли из Роттердама, - уверенно говорит продавец. – Куплена она за тысячу евро. Но я хочу вас сразу предупредить: это штука небезопасная, с этим шутить нельзя. Нужно быть очень разборчивым в собственных желаниях. Если бы будете использовать джинна на приворот, не ждите, что вам будет какое-то счастье. Это сильно действует на психику человека. Дух заставит кого-то, но это будет неискреннее чувство.

Владимир уверяет, что джинна в бутылку поместил колдун при помощи заклинания.

- Все по-честному. Условия придумываю не я. Купил я для себя, но использовать боюсь. Можно сказать, передумал, - добавил продавец.

Редакция "Комсомолки" джинна решила не покупать. Гарантии, что в глиняной пивной бутылке находится не джинн, а, к примеру, бычок от сигареты, мы дать не можем. Кроме того, это всего второй товар, выставленный Владимиром на продажу. Первой была кровать за 20 тысяч рублей.