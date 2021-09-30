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Общество30 сентября 2021 22:18

Вдоль трассы Калининград-Балтийск поставят новые остановки

По словам Евгении Кукушкиной, их оборудуют тротуарами, перронами и заездными карманами для общественного транспорта
Иван МАРКОВ
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Вдоль 30-километрового отрезка трассы Калининград-Балтийск установят новые остановки. Об этом в четверг 30 сентября сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

- Мерам безопасности дорожного движения уделяется повышенное внимание, - сообщила она. - Устанавливаем светофорные объекты и дорожные знаки, оборудуем пешеходные переходы и дорожки, обновляем разметку, монтируем светоотражающие пояски на придорожные деревья. На областных дорогах по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» идет монтаж систем автономного освещения, которые позволяют автомобилистам с большого расстояния различать пешеходный переход и выбрать безопасный скоростной режим.

Контракт на обустройство автобусных остановок с тротуарами и освещением заключен с дорожным предприятием ДЭП-2. До сентября следующего года дорожники сделают остановочные комплексы с тротуарами, перронами, заездными карманами для общественного транспорта и освещением в районе кладбища, на повороте у стелы Светловского городского округа, на повороте в Люблино, в районе поселков Боброво, Шиповка, садовых обществ «Ромашка» и Кострово, а также железнодорожного переезда в Балтийск.