«Нам удалось спасти 24 дерева»: Елена Дятлова рассказала о спорах с ГИБДД по поводу улицы Новгородской

Вырубка на Новгородской Фото: Елена Дятлова

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в четверг 30 сентября решила отчитаться перед горожанами по поводу рубки деревьев на улице Новгородской. По ее словам, она услышала по этому поводу «много вопросов и критических замечаний».

- Я тоже живу в этом городе, и мне тоже хочется, чтобы Калининград оставался зеленым, - написала она в своем фейсбуке. - Именно поэтому мы дискутировали с ГИБДД по каждому дереву, 9 раз выезжали на место для обследования. В результате из 43 деревьев, на которые было предписание ГИБДД, удалось спасти 24. Под вырубку пошли в основном аварийные деревья. Еще один важный момент: так как это вырубка по предписанию, компенсационное озеленение не предусмотрено, но мы все равно за счет городского бюджета взамен высадим в микрорайоне Космодемьянского возле сквера на Алданской 21 дерево не позднее весны.

Предписание от ГИБДД, как уверяет чиновница, возникло из-за реконструкции Карташева и запуска общественного транспорта через улицы Новгородскую и Ижорскую.

- Нужно было обеспечить нормативную ширину, чтобы транспортные средства могли там расходиться – это вопрос безопасности людей, - добавила Дятлова. – Отмечу, что убрать осталось 5 опасных деревьев. Работы завершат в эти выходные. На всех остальных деревьях в течение недели появятся светоотражающие пояски.