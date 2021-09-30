В Багратионовском районе обнаружили останки двух советских воинов

Медаль и ложка, обнаруженные у поселка Березовка Фото: Руслан Хисамов

Поисковиками калининградского отряда «Совесть» обнаружены побелевшие от времени человеческие кости на поле возле поселка Березовка Багратионовского района (немецкое название Гросс-Заусгартен).

- Видимо, когда-то очень давно плугами их выпахали на поверхность, - рассказывает руководитель отряда Руслан Хисамов. - При тщательном обследовании этого участка удалось извлечь из земли останки двух советских воинов, вместе с ними нагрудный знак «Гвардия», медаль «За Отвагу» и солдатскую алюминиевую ложку с нацарапанной надписью «суп».

По номеру медали вскоре было установлено имя одного из пропавших без вести героев. Им оказался уроженец села Щурово Краснолиманского района Сталинской области Украинской ССР Евдоким Лукьянович Ляшко (Ляжко) 1899 года рождения.

- Это гвардии рядовой 146-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии, - продолжает Хисамов. - В приказе о награждении медалью «За Отвагу» от 28 августа 1944 года значится, что Ляшко в бою 19 августа 1944 года под деревней Вулька-Козловска Варшавского воеводства (Польша) под сильным артиллерийско-минометным огнем противника при смене боевых позиций, пренебрегая опасностью, с ловкостью и умением опытного воина - перевез орудие на новую огневую позицию в боевые порядки пехоты, сохранив при этом конский состав.

Поисковики разыскивают родственников героя.