«В реках купаться нельзя»: в Советске могут обустроить открытые бассейны

В четверг 30 сентября главу администрации Советского городского округа Андрея Сергеева горожане спросили во время прямого эфира, когда в Советске может появиться пляж. Начал Сергеев с плохого:

- К сожалению, река Неман и река Тыльжа по своим нормам, по итогам проб Роспотребнадзора, не соответствует местам, где можно безопасно купаться. Пока у нас не появится водоем, где это можно делать безопасно с точки зрения здравоохранения, в чистом виде пляжа у нас не будет, - заявил он.

Правда, Сергеев пообещал заняться благоустройством набережных. В частности, набережная Тыльжи, по его словам, будет подготовлена для общественных мероприятий уже к следующему сезону.

- Также мы думаем над размещением в Советске объектов, в которых можно было бы купаться летом. Речь идет об открытых бассейнах. Мы уже проводим переговоры с предпринимателями. На мой взгляд, это актуальная тема для востока области. Если нам удастся из переговорной стадии перейти в стадию реализации, будет здорово, - добавил Сергеев.