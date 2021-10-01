В Гвардейске мужчина слил с автомобиля 110 литров дизтоплива

Один из жителей Гвардейского района слил 110 литров дизтоплива с автомобиля «ДАВ», принадлежащего местному предприятию. О ходе расследования кражи в подробностях сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска опросили возможных очевидцев и в ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установили, что к краже причастен местный житель, ранее судимый за кражу и неправомерное завладение транспортным средством, - поясняет пресс-служба. - Полицейские определили местонахождение подозреваемого. В его доме было обнаружено 6 канистр, при помощи которых он и перенес слитое с фуры топливо домой.

Как оказалось, 32-летний житель Гвардейского района проник на территорию предприятия ночью. Он видел, что там припаркованы автомобили и отправился туда уже с канистрами, чтобы наполнить их топливом. Когда ему удалось реализовать свой план, мужчина перенес тару домой и затем продал содержимое по 40 рублей за литр.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «кража».