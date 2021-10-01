Глава Советска поблагодарил горожан за то, что они перестали воровать розы

В четверг 30 сентября глава администрации Советского городского округа Андрей Сергеев рассказал в прямом эфире, что горожане практически перестали воровать розы, высаженные муниципальными властями.

- В этом году было высажено 2180 кустов роз, из них у нас пропало только 10, - похвастался Сергеев. - На самом деле, была такая дилемма, и некоторые горожане с большим беспокойством к этому относились и предупреждали меня: «Зря вы это делаете, пропадет все!» Здесь я хочу поблагодарить наших горожан за то, что славу города-сада и города роз мы все-таки поддерживаем.

Высадку роз глава пообещал продолжить в следующем году.