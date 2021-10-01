«Только два кармана для автобуса»: глава Советска рассказал, что город может построить на свои деньги

В четверг 30 сентября глава администрации Советского городского округа Андрей Сергеев в прямом эфире несколько раз озвучил сумму в 7 миллионов рублей, которую может выделить муниципалитет на ремонт и реконструкцию дорог. Ближе к концу эфира Сергеев рассказал, на что может хватить этих денег в современных расценках.

- В качестве примера: правильно организованный и качественно исполненный карман для заезда автобуса стоит около трех миллионов рублей, - пояснил глава. – То есть, мы можем на собственные средства сделать два кармана и еще немножечко. Без регионального правительства мы с ремонтом не справимся.

В течение эфира наибольшее количество жалоб Сергееву поступило именно на состояние улично-дорожной сети.