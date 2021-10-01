Глава Советска высказался против брусчатки на улицах с интенсивным автомобильным трафиком

Местами из-под асфальта в Советске выглядывает старый город Фото: Иван МАРКОВ

В четверг 30 сентября глава администрации Советского городского округа Андрей Сергеев в прямом эфире высказался о своем отношении к брусчатому покрытию в городе.

- У нас Советск достаточно интересный с точки зрения историчности, - начал Сергеев. - Он уникален по объемам сохранившихся брусчатки и булыжника. Но есть две важные составляющие: есть улицы, которые было бы правильно сделать в рамках асфальтового покрытия, а есть те, которые было бы здорово сохранить в брусчатке и булыжнике. Естественно, там, где у нас максимальный трафик автотранспорта, мы будем отказываться от булыжника в пользу асфальта, поскольку это будет комфортно и безопасно. Город у нас все-таки современный.

Кое-где, по словам Сергеева, сохранить брусчатку все-таки можно, однако есть и проблема.

- Во всех исторических частях и там, где у нас трафик поменьше, мы попробуем максимально сохранить различные виды каменного покрытия. Но у нас есть проблема с качеством исполнения работ – брусчатка сложная вещь, и качественно ее делать у нас не умеют, - добавил Сергеев.