В Калининграде стартовал отопительный сезон

1 октября в Калининграде начался отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба мэрии, стартовал он согласно постановлению главы администрации Калининграда Елены Дятловой.

- С этого дня теплотехническое оборудование МП «Калининградтеплосеть» выводится на режимы, соответствующие отопительному периоду. По готовности систем начинается подача теплоносителя потребителям, - объявила пресс-служба.

В мэрии напомнили, что первыми тепло получили городские объекты социальной сферы. К 30 сентября с отоплением были уже 120 учреждений, включая школы, больницы и детские сады.

- МП «Калининградтеплосеть» обращает внимание на ответственность управляющих компаний за комплекс действий по обеспечению бесперебойной подачи тепла в жилые дома, - предупредили в мэрии. - Специалисты УК должны вовремя открыть запорную арматуру и выполнить переключение схем теплоснабжения в теплопунктах, устранить воздушные пробки во внутридомовых системах отопления. При возникновении задержки появления тепла в батареях более чем на сутки с начала отопительного периода или неравномерности прогрева радиаторов внутри квартир собственникам следует обращаться в аварийные службы своих управляющих организаций.