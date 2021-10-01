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Общество1 октября 2021 10:39

На ул. Горького установят два новых светофора

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На улице Горького в Калининграде установят два новых светофора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Они будут установлены в районе пересечения с Земельной и Первомайской. Решение об этом было принято на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. регулируемые переходы появятся на Горького ориентировочно в мае-июне 2022 года.

Отметим, что комиссии пришлось срочно собираться после нескольких наездов на школьников на улице Горького. На организацию движения на улице Горького также обратил вынимание губернатор Антон Алиханов, который заявил, что разделительный забор загораживает обзор водителям.