В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 октября нет света

. Фото: архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 1 октября, в течение дня отключено электричества на 40 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 11.00 до 14.30 света не будет на ул. Габайдулина 49,56,58, Советский пр-кт 285, СНТ «40 лет Победы», СНТ «Космос-2», СНТ «Возрождение», СНТ «Полет»;

До 18.00 от электричества отключены дома по:

ул. Ю. Гагарина 20,20а,20б,26-28,81,79-81(д/с №11) 119-129,131-133,137-139,141-145

ул. Чувашская 2

ул. Малоярославская 11

ул. Краснодонская 7,16

пер. Краснодонский 13-15а;

ул. Танковая 1-5,7-11

ул. Молодой гвардии 5,7,14-16,15-17,18-20,22-32

ул. Лейт. Катина 34б,41,42,43,45,47,49,50,51,51а, 53,55,57,59,61,63,64,65,67.

ул. Якорная 19

ул. Столярная 16,18-20,22,24,26,28,30,32,33,35,35а, 37,39,41,43,45,47.

пер. Столярный 1,2.;

ул. Палубная 1,2,3,4,5,7,6.8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,26а,27,29,31,33,35.

ул. Болотная 1,3,2-4,5,6,7,9,10-12,11,13,14,15

СТ «Весна», СТ «Чайка», СТ «Радуга», СТ «Мечта», СТ «Зарница», ул. 1-я Б. Окружная – Бригадное;

ул. Третьяковская 2,3,5,5а,7,8а,9,10,11,13,13а, 15,17,19,19а,21,23,25,27,29,31,32,38,40

ул. Старорусская 2-4,6-8,10-16,18-20,21а,22-24,26-28,28а,29,30,34,36,42

ул. Красная 147,164,222,247

Советский пр-кт 126,128,134

ул. Волховская 3,6,8-10,12-14,16-18;

ул. Д. Донского 15,17,19

ул. Свободная 34(д/с №1)

ул. Серж. Колоскова 12

ул. Косм. Леонова 33-37,34б,36а,36б,34-38а,40-46,49,49а,51-53а

ул. Яналова 4,6,10,12,22-24,23-28,30-32

ул. К. Маркса 3,6,5-11,10,16,18

ул. Фестивальная аллея 8,8/2

ул. Суворова 44,54,54а.