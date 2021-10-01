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Спорт1 октября 2021 11:45

Дзюдоистка из Калининграда завоевала бронзовую медаль чемпионата России

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Адыгее прошел чемпионат России по дзюдо. Награды в 14 весовых категориях оспорили 526 представителей 60 регионов РФ.

Одним из 56 призёров стала мастер спорта международного класса из Калининграда Анжела Гаспарян. Представительница регионального Центра спортивной подготовки сборных команд соперничала среди 24 женщин весом свыше 78 килограммов.

Уступив в четвертьфинале Альфие Дашкиной из Приволжского федерального округа, она дошла до одного из двух призовых мест через систему утешительных схваток, где одержала четыре победы подряд.

Таким образом, Анжела Гаспарян вернула себе право на выступление в составе сборной России на международной арене. Теперь она должна выступить на октябрьском турнире серии «Гран шлем» в Париже, для чего уже сейчас отправилась на подготовительный тренировочный сбор в Сочи.