В Калининграде задержали уголовника, ограбившего 71-летнюю пенсионерку

В Калининграде полицейские задержали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Спрятавшись за деревом, злоумышленник дождался момента, когда 71-летняя женщина подойдет ближе, выскочил перед ней, выхватил сумку, в которой лежали документы и 40 тысяч рублей и убежал.

Сотрудники уголовного розыска установили, что грабеж совершил 22-летний житель Черняховска, ранее судимый за хранение наркотиков. Оперативники определили местонахождение подозреваемого и задержали его. У него изъяли сумку, в которой лежали документы потерпевшей и 500 рублей. Остальные деньги молодой человек потратил на собственные нужды.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж».