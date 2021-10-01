Антон Алиханов: Главными распространителями коронавируса сейчас являются дети

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В Калининградской области главными переносчиками коронавируса стали дети. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «Клопс».

«Сейчас главными распространителями являются дети. Потому что мы начали наблюдать рост сразу после начала учебного года. Коллективы детские и юношеские начали собираться вместе, началось распространение в семейных очагах», — цитирует издание слова калининградского губернатора.

Он добавил, что при подозрении на заболевание у детей родители должны отправляться на изоляцию. Этот вопрос уже обсуждался с Роспотребнадзором. По его словам, родителям детей, которые заболели коронавирусом, будут выписывать соответствующие предписания.