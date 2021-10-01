Главврач инфекционной больницы Калининграда: От коронавируса каждые 3 часа у нас умирает по одному человеку

Регион снова вышел на пиковый рост распространения коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 1 октября, главврач инфекционной больницы Калининграда Ольга Краснова написала в своем Инстаграме, что в регионе складывается «напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции».

- В общей сложности в регионе развернуто 2046 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Занято почти 1800 коек, пациентов на кислороде и ИВЛ - 805! - написала Краснова. - Каждые 3 часа умирает по одному человеку. Спасти себя и жизнь своих близких поможет только вакцинация! Любой случай ОРВИ в такой период следует рассматривать как «подозрительный» на ковид.

По словам Красновой, тестировать всех пациентов «просто невозможно технически» из-за трудоемкости процесса. Кроме того, она дала совет, что не нужно делать, если чувствуешь симптомы инфекции.

- Нужно не ходить по больницам и находиться дома. Вызвать врача, больничный лист будет открыт датой обращения, - пишет Краснова. - Врача при ОРВИ вызываем через форму на сайте https://www.infomed39.ru/for-citizens/calling-a-doctor-at-home/ Не нужно звонить на 122. Нагрузка очень большая, не всегда успеваем за 24 часа. Если врач не пришел, НЕ нужно осаждать 122, нужно написать об этом вот сюда: https://www.infomed39.ru/for-citizens/the-doc-did-not-come/