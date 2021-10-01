12 школьников, 12 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 249 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 207 случаев ОРВИ, 19 пневмоний и 23 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 57 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 6 работников образования;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- работающий на промышленном предприятии;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника банков;
- 6 работников с/х предприятий;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник гостиницы;
- 67 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с;
- 12 учащихся;
- 12 студентов (БФУ, КГТУ, МФЮА, КАТИП, КБК, РАНХиГС, колледж предпринимательства, колледж природопользования и агротехнологий, Калининградский бизнес-колледж, техникум-интернат Советска);
- 40 неработающих.