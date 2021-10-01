12 школьников, 12 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 249 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 207 случаев ОРВИ, 19 пневмоний и 23 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 57 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 6 работников образования;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- работающий на промышленном предприятии;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника банков;

- 6 работников с/х предприятий;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник гостиницы;

- 67 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с;

- 12 учащихся;

- 12 студентов (БФУ, КГТУ, МФЮА, КАТИП, КБК, РАНХиГС, колледж предпринимательства, колледж природопользования и агротехнологий, Калининградский бизнес-колледж, техникум-интернат Советска);

- 40 неработающих.