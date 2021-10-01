Алиханов прокомментировал, как открытие центра маркировки алкоголя отразится на ценах в Калининграде

До начала эксперимента акцизную марку на импортный алкоголь, ввозимый в Россию, наклеивали исключительно за границей. Фото: Олег Укладов

В пятницу, 1 октября, на улице Камской в Калининграде начал работу таможенно-логистический комплекс «Терминал Западный». Здесь открылся крупнейший в регионе центр маркировки импортного алкоголя. Площадка стала вторым участником федерального эксперимента, который стартовал минувшим летом. До этого акцизную марку на импортный алкоголь, ввозимый в Россию, наклеивали исключительно за границей, основной объем (примерно 2/3) - в Литве.

- В прибалтийских государствах практически монополия сформировалась, - отметил на открытии комплекса губернатор Антон Алиханов. - Почти 100% импортного алкоголя, который потреблялся в нашей стране, хранился, оклеивался и доставлялся компаниями, имеющими корни в Прибалтике. Если эксперимент будет удачным, надеюсь, мы сможем закрепить возможность делать это (маркировать алкоголь. - Ред.) только на территории Российской Федерации, а конкретно - в нашей области.

По оценкам властей региона, возможность маркировки импортного алкоголя на территории позволит увеличить здесь грузопоток и создать до 2,5 тысячи рабочих мест только на первом этапе эксперимента, а затем еще порядка 5 тысяч. Ежегодные поступления НДФЛ при этом вырастут почти на 250 миллионов рублей.

Что касается цены на спиртное в калининградских магазинах, то, по словам Антона Алиханова, прямой зависимости с развитием центров по маркировке тут нет.

- Не думаю, что влияние на цену будет значительное, - признал глава региона.