На ул. Автомобильной на выходных вводят одностороннее движение

. Фото: мэрия Калининграда

С 6.30 утра субботы, 2 октября, до 11 вечера воскресенья, 3 октября на улице Автомобильной в Калининграде будут укладывать верхний слой асфальта, из-за этого будет организовано одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба городской организации.

«Технология укладки требует непрерывности процесса, поэтому для минимизации неудобств для жителей и организаций работы организованы не в будние, а в выходные дни», - отметили в пресс-службе мэрии.

Односторонний проезд по ул. Автомобильной направлением от ул. Батальной к ул. Летней в субботу и воскресенье останется возможным по полосам, согласно выставленным временным дорожным знакам.