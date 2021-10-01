В Калининграде создали Telegram-чат для общения с врачами по лечению ковида

По состоянию на конец рабочего дня пятницы в новый чат уже вступили больше 1300 человек.

О запуске чата в Telegram сообщила главный врач инфекционной больницы Калининграда Ольга Краснова.

- Для тех, кто болеет, сделали чат, добавили туда два десятка врачей, которые понимают, как лечить ковид, - написала Краснова в своем Инстаграме.

По состоянию на конец рабочего дня пятницы в новый чат уже вступили больше 1300 человек. Среди тех, кто отвечает на вопросы, есть и сама Ольга Краснова. Попасть в чат можно по ссылке (Telegram уже должен быть установлен на вашем устройстве).

Напомним, Краснова также призвала жителей области пользоваться электронным способом вызова врача при ОРВИ. Сделать это можно через форму на сайте областного минздрава.