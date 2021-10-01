В ноябре в Калининградской области введут режим COVID-free

Cейчас посещать кинотеатры, театры и концертные залы при соблюдении масочного режима могут все желающие Фото: Александр Подгорчук

О введении режима COVID-free сообщил губернатор Антон Алиханов. По его словам, новшество планируют внедрить в ноябре.

- Сейчас выбираем отрасли, которые будет возможно посещать только людям, у которых есть прививка и которые переболели коронавирусом в последние шесть месяцев. То есть даже ПЦР-тест не даст возможность посещать эти общественные пространства, - рассказал Антон Алиханов.

Как уточнил глава региона, под действие режима COVID-free может попасть посещение музеев, кинотеатров, спортивных мероприятий.

Отметим, что сейчас посещать кинотеатры, театры и концертные залы при соблюдении масочного режима могут все желающие. Ограничения касаются только количества мест, на которые продаются билеты.