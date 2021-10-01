Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 249 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде - 135 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 21,

Правдинский городской округ - 8,

Светловский городской округ - 5,

Гусевский городской округ – 15,

Зеленоградский городской округ - 7,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ - 7,

Славский городской округ – 6,

Советский городской округ - 9,

Мамоновский городской округ – 9,

Неманский городской округ – 4,

Черняховский городской округ - 6.