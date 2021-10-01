Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 249 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде - 135 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 21,
Правдинский городской округ - 8,
Светловский городской округ - 5,
Гусевский городской округ – 15,
Зеленоградский городской округ - 7,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ - 7,
Славский городской округ – 6,
Советский городской округ - 9,
Мамоновский городской округ – 9,
Неманский городской округ – 4,
Черняховский городской округ - 6.